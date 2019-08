Iseseisvuse taastamise tänukivid pälvisid Balti apell ja Balti kett

Mattias Tammet/presidendi kantselei

Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis koos Leedu Vabariigi presidendi Gitanas Nausėdaga Kadriorus toimunud iseseisvuse taastamise 28. aastapäevale pühendatud vastuvõtul üle iseseisvuse taastamise tänukivid Balti apelli allkirjastajatele ja Balti keti korraldajatele.Esimese kivi võttis vastu Enn Tarto, üks neljast eestlasest, kes 40 aasta eest pani käe alla Balti apellile.Teine kivi on tänu ühe maailma ajaloo silmapaistvaima rahumeelse vabadusenõudluse – Balti keti – korraldajatele ning selle võttis vastu Rein Veidemann.“Need kivid lähevad inimestele, kes ei vaikinud. Lihtne on seista oma väärtuste eest samameelsete hulgas. Aga tunnustust väärivad need, kes õiguste ja vabaduste eest seisavad siis, kui see on pigem raske kui iseenesestmõistetav,” lausus president Kaljulaid kive üle andes.Igal aastal 20. augustil annab riigipea välja 1991. aastal Toompead kaitsnud rahnust murtud tänukivi, millega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kellel on olnud iseseisvuse taastamisel oluline roll.

