Ilmub raamat Gustav Liidist

repro

Tänavusel Pühalepa muusika­festivalil esitlevad korraldajad oma vanavanaisa Gustav Liidi elulugu.“Raamat “Gustav Liit – hingelt muusik, tõekspidamistelt vallavanem” on ühe lihtsa, ausa, tööka ja andeka Hiiu mehe lugu. Samas piisavalt oluline, et mäletada. On ju tema ka üheks põhjuseks, miks seda muusikafestivali üldse korraldame ja seda just Pühalepa kirikus teeme,” öeldakse raamatu saate­sõnas.Raamatu autor on Tõnis Peikel. “Mul on igatahes väga hea meel, et mu vend Tõnis minu taaskord ühest “hullumeelsest” ideest – vana­vanaisast raamat kirjutada – tuld võttis,” ütles Tõnise õde Kristel Üks­värav.Uurimismaterjalina on kasutatud Suuremõisa ja Pühalepa valla protokolliraamatuid rahvusarhiivis.Raamatut esitletakse Püha­lepa muusikafestivali avamisel reedel, 2. augustil kell 18 Pühalepa kirikus toimuval kontserdil “Noor Tüür”.Raamatu trükiarv on 150 eksemplari.

