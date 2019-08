Hundid murdsid 24 lammast

VIKRO MARTIN

Hundid murdsid ööl vastu pühapäeva Jõerannas Liana Vaino ja Virko Martini talus 24 lammast.Liana Vaino postitas sotsiaalmeediasse võika pildi surnud lammastest traktori kopp­tõstukis.“Häiriv pilt, aga mis teha. Hundilapsed käisid koolis! Taaskord Jõerannas hundi töö. 24 lammast said sedasi oma kurva lõpu... neli aastat tagasi 45 lammast, sama koht ja sama teguviis,” kirjutas ta pildi alla.





Sildid: hunt, Jõeranna, lambad, murdsid