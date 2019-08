Hiiumaa/Läänemaa alistas kodus Nõmme Kalju

KRISTI LINKOV

Augusti esimesel päeval oli Kärdla staadion elevust täis.Kodumurule jooksid peamiselt Hiiumaa poistest koosnev U17 eliitliiga teise liiga tabelis kolmandal kohal olev Lääne­maa/Hiiumaa võistkond ja liiga liider Nõmme Kalju FC.Tõsi, Nõmme Kaljul on üks mäng Hiiumaa/Läänemaa poistest rohkem peetud ning nendest lahutab meid liiga­tabelis vaid kaks punkti. Mäng aga oli väga oodatud, sest sellest sõltub palju Hiiumaa/Läänemaa lõpptulemusest.Treener Theimo Tülbi sõnul olid meie noormehed mänguks hästi valmis: “Suvine hooajapaus spordilaagri ja rahvusvahelise turniiriga andis hea hoo sügisringiks. Saime esimestest minutitest kohe mängu sisse ja püüdsime tugeva tempoga mänguga Nõmmet üllatada ning tulemus ei lasknud end kaua oodata. Hea pressing ja tahe mängijate poolt tagas kiirelt 4:0 edu!”Treener tõdes, et eduseisu pole alati lihtne hoida: “Hetkeline uimasus väljakul andis vastastele omad võimalused, mille nad ka realiseerisid.”Lõpptulemusena läks kirja 5:2 võit Hiiumaa/Läänemaa noormeestele. Kaks väravat lõi Hargo Liiving, igaüks ühe värava Indrek Nõulik, Cristopher Kull ja Risto Trik.Treener Theimo Tülbil on võistkonnale kõrged ootused: “Oleme osalejad kindlas kulla­mängus ja ootame edasi stabiilselt häid esitlusi meie poistelt.”Treener Mario Degtjov lisas, et treeningud on hakanud vaikselt vilja kandma, aga “juurde saab panna veel igas liinis ja positsioonis”.Noormeeste järgmine mäng toimub samuti Kärdla staadionil, siis ollakse vastamisi Keila JK noortega. Mängu algusaeg on täpsustamisel.

