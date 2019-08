Hiiumaa saadik number 2

erakogu

Evelin Ilvese populaarset söögikohta Padriku pood ja kohvik külastas Hiiumaa valla delegatsioon eesotsas vallavanem Reili Rannaga. Külaskäik toimus 20. augustil, kui väike kohvik oli sel hooajal viimast päeva avatud.“Mulle kingiti Hiiumaa saadiku särk number kaks! Aitähh, inglite ja armastuse saar!” rõõmustas Evelin Ilves sotsiaalmeedias tehtud postitusel.Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg rääkis, et idee tunnustada saare heaks panustanud inimesi nn Hiiumaa saadiku särgiga, käis mullusel arengukonverentsil välja majandusekspert Ott Pärna.Arenduskeskus haaras ideest kinni ja tellis Reet Ausilt sada särki, mille seljal kiri “Hiiumaa”. “Numbrit särgil kirjas ei ole, seda arvestust peab arenduskeskus,” selgitas Remmelg.Hiiumaa saadiku särk number üks on broneeritud Ott Pärnale ja praegu pole veel teada, kus ja millal see üle antakse.Hiiumaa vallavalitsus on aasta algusest külastanud saare ettevõtteid, et ettevõtjatelt kohapeal küsida, mida saaks omavalitsus teha selleks, et ettevõtlus saarel paremini edeneks.HARDA ROOSNA

