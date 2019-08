Hambaravisoodustusi kasutatakse hoolega

Aasta esimese kuue kuuga on haigekassa tasunud inimeste hambaravi eest ligi 28,5 miljonit eurot.

Kõige rohkem panustas haige­kassa laste hamba­haiguste ennetamisele ja ravile ning täiskasvanute hambaravi hüvitamisele.

Nii tasus haigekassa tänavu esimesel poolaastal 12,5 miljonit eurot ligi 99 000 lapse hambahaiguste ennetamise ja ravi eest ning 3,3 miljonit eurot üle 14 000 lapse ortodontia teenuse eest.

Veidi alla 9000 inimese sai ligi 800 000 euro eest vältimatut hambaravi. Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud juuni lõpu seisuga 159 000 inimest 7,7 miljoni euro eest, proteesihüvitist ligi 23 000 inimest 4 miljoni euro eest.

Laste hulgas on hamba­arsti külastatavus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 2 protsendi võrra.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann ütles, et haigekassa üheks prioriteediks on just laste hambahaiguste ennetamine. “Laste õigete hügieeniharjumuste ja regulaarse hambaarsti juures käimise abil on võimalik panna korralik alus laste suutervisele,“ ütles Friedemann.

Hüvitist kasutanud inimeste arv on kasvanud 29 000 inimese võrra, mida on 23 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Friedemanni sõnul näitab hüvitise kasutajate kasv selgelt toetuse vajalikkust: “Hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes majanduslikel põhjustel ei ole seni saanud endale hambaarsti visiiti lubada.”

Hüvitist saab kasutada 324 hambakliinikus üle Eesti. Suurenenud on ka proteesihüvitist kasutanud inimeste arv, mis on 2000 inimese võrra suurem kui eelmisel aastal.

Esimesel poolaastal kasutasid hüvitist kõige rohkem 60–64aastased, vähe kasutasid hüvitist 19–24aastased noored.

Friedemanni sõnul tuleneb see sellest, et haigekassa pakub kuni 19aastastele lastele ja noortele tasuta hambaravi ning need noored on hiljuti ravi saanud. Kui aga vaadata järgmist vanusegruppi, milleks on 25–29aastased noored, siis nende hulgas on hüvitise kasutamine juba tunduvalt suurem.

Sellest aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kellele raviarst on määranud eluaegse hambaravi diagnoosi ja poole aasta jooksul on tasuta hambaravi saanud ligi 250 sügava puudega inimest.

“Tänavu on teenuse katsetamise aasta ning on seatud esialgsed kriteeriumid, millistel põhjustel võiksid puudega inimesed vajada hambaravi täies ulatuses,” selgitas Friedemann. Vajadusel neid kriteeriume täiendatakse, kui selgub täpsemalt, millistele patsientidele tuleb raviarstide hinnangul tasuta hambaravi laiendada.

Sügava puudega inimestele pakub tasuta hambaravi 135 hambakliinikut üle Eesti.

Võrreldes eelmise aastaga on sellel aastal kasvanud hambaraviteenuseid kasutanud inimeste arv 2 protsenti. Külli Friedemanni hinnangul näitab aina kasvav hamba­arstide külastatavus, et ennetustöö ja hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja vajadusel alustada raviga.

