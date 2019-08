Esimene sinimustvalge NSVLi riikliku merelaevanduse laeval

erakogu

Ave Alavainu on meenutanud, et hiidlasi sõitis Balti ketti üksteist bussitäit. Praamil oli meeleolu ülev ja rahvas elevil. Sinimustvalged olid küll veel võimude poolt taunitud, kuid muinsuskaitse seltsi poolt siiski juba välja toodud.Räägib Ave Alavainu: “Olin torganud oma algelise ning kellegi poolt kodus tehtud lipu õlakotti. Praam hakkas liikuma. Mul tuli vallatu mõte, tõmmata lipp ühele raadest. Ei mäleta, kellega sosinal konsulteerisin, aga tark inimene see oli. Ta andis mulle nõu: “Mine küsi kapteni käest.”Läksin kaptenit otsima. Öeldi, kapten on oma kajutis. See oli varane laev, kapten alles magas. Kaptenid on teatavasti linnu-unega – minu koputuse peale tuli ta kajutiuksele, dressi­püksid jalas ja helesinine maikasärk seljas.“Tere hommikust! Mul on üks natuke imelik küsimus – kas me tohiksime sinimustvalge üles tõmmata?”Kapten ei mõelnud hetkegi: “Aga miks me ei tohiks?”, vastas ta poolküsivalt.“Kuid millisesse masti?” küsisin ma edasi, sest sihukesi asju peab teadma.Kapten vastas südamest ringutades: “Ah, kui juba riskida, siis kõige kõrgemale!”Nii me tegimegi. Rahvas juubeldas, kui meie lipp tõusis masti, vene merelaevanduse lipust kõrgemale.”

Sinimustvalge lipu, mille all terve 23. augusti 1989 sõitis parvlaev Hiiumaa ja selle kapten Osvald Kippel, andis Ave Alavainu Hiiumaa muuseumi hoiule 1999. aastal, mil Balti ketist möödus kümme ja Balti riikide saatust mõjutanud Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest 60 aastat.

Sildid: Ave Alavainu, Balti kett, praamil, sinimustvalge