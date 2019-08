Eesti juurtega Artjom leidis sugulased saarelt

erakogu

Kasahstanis Ust-Kamenogorskis elav Artjom Štšerbakov otsis oma Eesti sugulasi ja leidis need Hiiumaalt.“Tahan leida oma sugulasi, et saada rohkem teada oma päritolu kohta, aga ka seda, kuidas mu vanavanaema ja vanavanaisa Kasahstani sattusid,” kirjutas Artjom Štšerbakov Hiiu Lehele.





Sildid: Artjom Štšerbakov