Eesti Energia sihib maailma suurimat avamere tuuleparki

Möödunud aastal riiulile jäänud plaanid Hiiumaa ranniku­merre tuulepargi rajamiseks on tagasi, riigile kuuluval Eesti Energial on seal kavas püsti panna pea gigavatine tuulepark, mis oleks praegu maailmas töötavatest suurim, kirjutab Äripäev.Ühe variandina pakub elektritootja välja, et paigaldab merre kuni 12megavatised tuulegeneraatorid. Sellisel juhul jääksid need kaugemale Apollo meremadalast, kuhu rajatava linnukaitseala häirimise tõttu viimasel korral tuulepargi rajamine seisma jäi, selgub uuest keskkonnamõjude hindamise aruandest.Hiiumaa avamerepargi võimsuseks plaanitakse 700–1100 megavatti, mille peaks andma 107 kuni 182 tuulikut. Elektrit võiks selline park toota 2,4–3,8 teravatt-tundi. Võrdluseks, et Eestis kokku tootsid tuulegeneraatorid eelmisel aastal 590 gigavatt-tundi energiat.Praegu on maailma suurim Walney avamerepark Suurbritannias, kus Orstedi ja Taani pensionifondide toel on merre paigutatud 87 tuulegeneraatorit koguvõimsusega 659 megavatti. Maailmas kavandatakse ka suuremaid tuule­parke, ehitusjärgus on 1218 megavatine Hornsea avamere tuulepark Suurbritannias ning Lõuna-Korea kavandab isegi 2,5gigavatist tuuleelektrijaama.Mõjude uurimisel aluseks võetud Haliade 12megavatine tuulik on monstrum omaette: selle mast ulatub veepinnast 138 meetri kõrgusele, millele lisanduvad veel 107meetrised tiivikud. Eesti mereolusid arvestades (paks pehme pinnase­kiht ei lase midagi merepõhja rammida) tuleb neile alla paigutada nn gravitatsioonivundamendid. Need suurest monoliitsest plaadist ja liivaga täidetud koonusest koosnevad konstruktsioonid kaaluvad juba ise 3300 tonni tükk.Eeldatav ehituse kestus on kuni kaks aastat.

