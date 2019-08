Armastatud treeneri mälestuseks istutatakse puu

Kõik spordi­huvilised on reedel, 9. augustil kell 15.30 oodatud Kärdla staadionile, kus varalahkunud treeneri Toivo Pruuli mälestuseks istutatakse puu. Mälestuspuu istutamise algatasid Hiiumaa spordikooli kergejõustiku eriala õpilased. Samal päeval toimuvad staadionil Hiiumaa meistrivõistlused kergejõustikus.

