Allika tänava elanikud avavad kirbuturu

Homme korraldavad Allika tänava elanikud väljamüügi, juba teist korda. Tubadest, keldritest, pööningutelt, kuuridest ja garaažidest tuuakse välja sinna seisma jäänud asjad, et anda neile uus elu, pakkudes neid müügiks, vahetuseks või need lausa tasuta ära anda.

Idee üks autoreid Vilma Tikerpuu ütles, et sel aastal on oodata rohkem kauplejaid. “Eelmisel aastal me rohkem nagu tutvustasime seda ideed, aga sel aastal uurisid mitmed meie tänava elanikud ise, et kas me ka sel aastal väljamüügi teeme,” rääkis Tikerpuu.

Allika tänava kirbuturg on avatud laupäeval, 24. augustil kella 11–14ni. Müüa võib igal pool, osavõtumaksu pole, ainult igaüks peab enda järelt müügiplatsi ära koristama. Ja kui keegi tahab väljastpoolt kauplema tulla, peab ta Allika tänavalt leidma endale nn sõbra õue, kes ta enda juurde võtab. Kel küsimusi, võiksid ühendust võtta Ave Vohuga telefonil 5660 8707, Vilma Tikerpuuga telefonil 515 8601, Karin Koklaga telefonil 520 7864 või Tiiu Heldemaga telefonil 526 5632.

Sildid: Allika tänav, kirbuturg