Ajalugu on sündinud!

Esimest korda Hiiumaa võrkpalliturniiri ajaloos osaleb võistlusel rohkem naiskondi kui meeskondi – karikate pärast lööb pallilahinguid 19 naiskonda ja 17 meeskonda.62. Hiiumaa võrkpalliturniiri avab Hiiu Lehe peatoimetaja Harda Roosna kell 10. Turniiri lipu heiskavad mullused karikavõtjad. Kell 10.15 avab Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja tänupingi spordiveteran Lembit Sauerile.Mängud algavad kell 10.30. Ühele mänguvoorule on planeeritud 45 minutit. Mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi, parem kolmest geimist, geimipiiriks on 19:18, 19:18, 12:11.Võistkondade registreerumine lõppes 2. augustil. Esmas­päeval kogunes korraldustoimkond koosseisus peakohtunik Mati Kiiver, Siiri Sülla ja Kadi Kiiver, kes kinnitas võistlus­süsteemi ja loosis alagruppide koosseisud.Naiskonnad mängivad kuues kolmeliikmelises alagrupis (F-alagrupp on neljaliikmeline). Meeskonnad mängivad neljas neljaliikmelises alagrupis (D-alagrupp on viieliikmeline).Edasi jätkuvad mängud nn ühe kaotuse süsteemis. Võidu­karikale asuvad mängima alagruppide kaks paremat võistkonda. Alagruppide tagumised võistkonnad mängivad samas süsteemis Väiksele karikale.

Naiskondade jaotus:

A-alagrupp

1 VK Seltskond

2 Krambikad

3 Silves

B-alagrupp

1 Viljandi vald

2 Davai

3 Hiiumaa naised

C-alagrupp

1 E&T

2 Kosmos

3 SuperSpläsh

D-alagrupp

1 UKU

2 Saaremaa

3 Sparta

E-alagrupp

1 Krampis kamp

2 VK Kramp naised

3 VK Kramp neiud

F-alagrupp

1 VK Kramp N2

2 Neemeco

3 Ridala SK

4 Must Mamba

Meeskondade jaotus:

A-alagrupp

1 Davai M

2 Koi-Ott

3 Tatsi seeniorid

4 Kaarma

B-alagrupp

1 VK Kramp

2 Kassari VK

3 Valts

4 Ridala SK

C-alagrupp

1 Märjamaa SK

2 Sahkar

3 Jaan

4 VK Tõusev 2

D-alagrupp

1 Metallik Reklaam

2 Davai 2

3 Sanok

4 Aruküla

5 VK Tõusev

Parkimiskorraldus

Staadioni territooriumile ei pargita, ka mitte kauneid ajaloolisi sõidukeid. Staadioniga piirnevad parkimisalad on: Hiiu tn paralleelselt teega parkimistaskus, Eha tn staadioni poolses servas parkimistaskutes risti teega, Põllu tn äärses staadioni parklas kahes reas (staadionipoolne ja tänavapoolne) ning Põllu 17 Kärdla kohtumaja parkla. Napi jalutuskäigu kaugusel asuvad parkimiskohad Nuutri tn lõpus, kus asub sportlastele pesemisvõimalust pakkuv Mängude Maja ning Uus tn Kärdla kooli parkla.

Allikas: Turniiri korraldustoimkond

