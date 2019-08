1,1 miljonit, 3 eurot, pihlakat-soola ja pabereid

Kauaoodatud Pargi tänava sotsiaalkeskuse esimese etapi, 1,1 miljonit eurot maksva erihoolde­kodu ehitus jõudis nurgakivini – kapslisse sai 3 eurut, pihlakat, soola ja hulk pabereid.Kolmapäeval täitsid Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja kapslit, et see erihooldekodu nurgakivisse müürida.





Sildid: ehitus, erihoolde­kodu, nurgakiv