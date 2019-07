Varastavad ja kaklevad

Pühapäeval, 14. juulil sai politsei teate, et Kärdlas lõi seni tuvastamata mees 33aastast meest. Juhtunu kohta algatati kriminaalmenetlus.

Samal päeval sai politsei teate, et Kidaste külas tungiti akna kaudu eluhoonesse ja varastati alkoholi. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

