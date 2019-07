Vabadusvõitlejad kohtusid Hiiumaal

Laupäeval kogunes paarsada vabadusvõitlejat Kärdlasse, et koos möödunut meenutada ja hoida elus toonaste kangelaste mälestust.Igaaastased Eesti vabadusvõitlejate liidu (EVL) kokkusaamised algavad lipu heiskamisega, nii ka seekord. Seejärel kogunesid kõik saarele sõitnud vabadusvõitlejad Kärdla kultuurikeskusesse.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kokkusaamine, vabadusvõitlejad