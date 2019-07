Transpordiinfot inglise keeles

Hiiumaa valla kodulehel on nüüdsest lennuteemaline info ka inglise keeles. Samuti on bussiinfo lehele lisatud väike inglisekeelne lõik lennujaama bussi kohta.

Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et lennujaama bussi info leidmiseks riigi poolt loodud reisiplaneerija lehelt www.peatus.ee peab süsteemi veidi üle kavaldama. “Kärdla lennujaam on seal lennuki peatuse koht, seega on abiks, kui sihtkohana valida “Lennujaam”, mis asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas, mitte “Kärdla lennujaam”,” soovitas Sedrik.

Kõige täpsema teabe saare bussi-, lennu- ja laevaühenduse kohtas saab Hiiumaa valla kodulehelt rubriigist “Transport”. Samas on avaldatud ka sõidu-plaanid.

