Töökoht tõi koju tagasi

Paar kuud on terviseameti Hiiumaa esinduses töötanud Kaia Adelman (32), kes leidis saarel töö – see omakorda sai otsustavaks tõukeks tulla tagasi kodusaarele.Kaia Adelman, õppis Käina koolis, seejärel Noarootsi gümnaasiumis, Tallinna tervishoiu kõrgkooli lõpetamisel sai farmatseudi kutse ja töötas Tallinna apteekides.Siis aga otsustas, et tahab lihtsalt linnast ära, sest soov tulla perega Tallinnast kodusaarele oli neil juba ammu.





