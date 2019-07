Tohvri hooldekodu laiendus sai toetust

Hiiumaa vald taotles Tohvri hooldekodu 15 lisakoha rajamiseks toetust umbes 400 000 eurot. Kolmapäeval tuli teade, et vald sai toetuse liginullenergiahoone rajamiseks.Riik kaasrahastab kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust üle Eesti kokku kümne hooldekodu renoveerimist 2,26 miljoni euro eest. Ühteistkümne liginullenergiahoone ehitamist toetab riik kokku 5,57 miljoni euro eest. Hooldekodude renoveerimiseks esitati 13 ja uute hoonete ehitamiseks 12 taotlust.Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ütles, et üldhooldusteenuse kvaliteet on jätkuva tähelepanu all: “Meile on oluline, et inimesed saaksid elada väärikalt ja turvaliselt kogu oma elu ja see jätkuks ka siis, kui inimese elukoht on hooldekodus.”Kuuse rääkis, et ministeeriumi jaoks on prioriteetne suund küll kodus iseseisvat elamist toetavate teenuste arendamine, kuid on ilmselge, et ka täiendavaid investeeringuid institutsionaalsesse hooldusesse on vaja.Tänavu kevadel toetas riik ka 806 hooldekodukoha kohandamist dementsusega inimestele ning rahastas 124 uue teenusekoha loomist kokku 1,5 miljoni euro eest. Toetust sai ka Tohvri hooldekodu.

Sildid: liginullenergiahoone, Tohvri hooldekodu