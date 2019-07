Tippklassi kokk aitas valida parimat kalarooga

Hiiu Kalur

Kalurite päeva seekordseist lavatähtedest oli ehk isegi nimekaimgi tippkokk, kes osalenud Bocuse d’Or finaalis.Enne kui ansamblid Smilers, Karl-Erik Taukari Band ja Revals õhtul rahvast hullutama asusid, toimus parima kalatoidu valmistamise võistlus. Konkursil osales seitse kokka. Parima kalatoidu, valmistas ja 1000eurose peapreemia võitis Kubja Kalaköögi kokk Taido Elmi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kalatoidud, kalurite päev, Kubja Kalaköök