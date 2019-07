Tasuta bussisõit pani rahva sõitma

Tasuta bussisõidu esimese aastaga kasvas reisijate arv Hiiu maakonna bussiliinidel paarkümmend protsenti – selliseid kasvunumbreid pole olnud aastaid.“See oli hea otsus – reisijad on rahul,” ütles Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik.Otsuse, et sõit maakonna-liinidel on reisijale tasuta ja kogu dotatsioon tuleb riigieelarvest, tegi Keskerakonna juhtud valitsus 2017. aastal. Nn nullpilet hakkas 11 maakonnas, teiste seas ka Hiiumaa maakonnaliinidel kehtima mullu 1. juulist.





Sildid: bussisõit, tasuta