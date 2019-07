Tasapisi mägesid liigutades

Maarja Urb

Isabella külas on teist suve järjest toimumas midagi eriliselt toredat – terve hulk inimesi liigub ühe talu hoovi peal: kes saeb, kes tassib midagi, kes korjab ravimtaimi… Kes need inimesed on siia kutsunud ja milline on nende nägemus elust Hiiumaal?

