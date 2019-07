Tantsijad trotsivad kuuma ja tuult

Tiina Kaev

Pühapäeva lõunaks jõudis Tallinnasse enamik Hiiumaa tantsijaid, et alustada XX tantsupeo “Minu arm” proovidega.Kui juunikuus väga kuuma ilmaga Hiiumaal laulu- ja tantsupeo tuld tervitati, lõõpisid Pühalepa pererühma Mõisakad liikmed, et kindlasti ootab täpselt samasugune leitsak neid ka ees Tallinnas. Nende ennustus pidas paika, sest esimene tantsupeo proovide päev oligi täpselt sama kuum, kui siis, kui Hiiumaal peotuld vastu võeti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: tantsijad, tantsupidu