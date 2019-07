Suvehiidlane paigaldas külale kivi

MARK SLAVIN

18. Kõpu külade päeval avati Suurepsi teeotsas külale pühendatud kivi, mis märgib küla esmamainimist 455 aastat tagasi. Pildil on külaelanikud kivi avamisel.Peeter Sulu laskis küla kõrval asuvast Suurepsi karjäärist mõned aastad tagasi küla teeotsa vedada suure rändrahnu. Tänavu tellis Sulu kivile poleeritud plaadi tekstiga “Surpex 1564” ja “Nad tegid toad tuule peale, elud ilma ääre peale…”. Just niisugust nimekuju kandis küla tollases Rootsi maa­raamatus.Reet Tartu, kes kivi avamisel kõneles ja lindi lahti sõlmis, meenutas, et sobiliku teksti mõtlesid nad välja juba 2017. aastal, selle kujundas tema sõbranna ja plaadi aitas paigaldada Tiit Männamaa.Kahjuks müüsid Reet ja Peeter Sulu hiljuti oma kauni suvekodu ja kolivad tagasi mandrile. Tänulikud saame neile olla veel kaua – olid ju Suurepsi küla suvehiidlased Peeter Sulu ja Matti Mürk need, kes oluliselt panustasid Kõpu rahvamaja taastamise heaks.

