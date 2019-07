Surma registreerimise kord muutus lihtsamaks

Juulikuust väljastab surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja ehk arst ja leinajal pole enam vaja lähedase surma registreerimiseks valda pöörduda. Surmatõendit on vaja lahkunu matmise korraldamiseks.

Arst vormistab surmateatise elektrooniliselt, ühtlasi edastab ta info surma kohta rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Seega ei ole lahkunu lähedastel enam vaja surma registreerida kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuasutuses.

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Andres Lasn ütles, et inimesed, kelle lähedane surnud, on niigi suure pinge all ja matmisega seotud asjaajamine on neile veel lisakoorem, just sellepärast asjaajamist lihtsustati.

Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juhataja Enel Pungas lisas, et omaste jalavaeva vähendamiseks nende jaoks niigi raskel ajal ja säästmaks neid erinevate tõendite hankimisest, loodi registrid, mis vahetavad infot inimese surma kohta.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar rõhutas, et tegemist on projektiga, mis muudab oluliselt senist praktikat. “Iga uue süsteemiga kohanemine võtab alguses aega ja kõik ei pruugi täpselt toimida nii nagu algselt plaanitud, seetõttu palume osapooltelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist,” ütles Killar.

Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ja võimalikult mugavaks kõigile osapooltele.

