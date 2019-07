Sada ratturit väntas ohutu rattasõidu toetuseks

Reedel stardis Kärdla keskväljakult 88 jalgratturit, et saare maanteedel sõites propageerida ohutut jalgrattaga liiklemist. Kahe päevaga läbiti 180 kilomeetrit ja tehti Hiiu saarele ring peale.Omniva spordiklubi juht Indrek Raig ütles, et rattaretkega soovitakse rattureile edastada sõnum – sõida ohutult, õigel teepoolel, arvesta teiste liiklejatega ja riietu värviliselt, et autojuhid sind näeksid.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jalgrattur, Omniva, rattur, sõida ohutult