Prügila uue juhi väljakutse

Reedel lõppes konkurss vallale kuuluva OÜ Hiiumaa Prügila tegevjuhi leidmiseks. Kokku esitas tähtajaks avalduse kaheksa kandideerijat.

Üle kolme aasta ette­võtet juhtinud Martin Kagadze esitas lahkumisavalduse. Eraettevõtluses tegev Kagadze ütles, et tegi seda ajapuuduse tõttu: “Tööd on palju ja tuleb juurde, lisaks betooni­tootmisele hakkame tootma hakkepuitu.”

Senitehtust suurimaks nimetas ta prügila uue ehitusjäätmete ladustamisplatsi rajamist. Olulisena märkis ta, et osaühingu finantsseis on nüüd parem ja käibevahendeid rohkem.

OÜ Hiiumaa Prügila uue juhi suurimaks väljakutseks nimetas ta 1. jaanuaril algavat uut korraldatud olmejäätmete veo lepingu­perioodi, mil Hiiumaal jäätmeid uutmoodi koguma hakatakse. Eraldi pakend, segaolmejäätmed ja biojäätmed, mille mahtu veel keegi hinnata ei oska. “Uus juht peab olema valmis need muutused ellu viima,” ütles Martin Kagadze.

