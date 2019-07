PERHi kiirabibrigaad võitles end medalikohale

erakogu

Kiirabibrigaadide võistlusel saavutas esikoha 92 punktiga Tartu, ühepunktise vahega tuli teiseks Läänemaa ja Hiiumaa ühisvõistkond PERH 91.Juuli algul peeti Haapsalus Põhja-Eesti regionaalhaigla ja terviseameti kahepäevane kiirabi simulatsioonivõistlus.





Sildid: kiirabibrigaad, simulatsioonivõistlus