Õige otsus



Näiteks novembris 2016 ütles Paljasma Hiiu Lehele, et ühistranspordi kasutajate arv on pidevalt langenud ja on raske prognoosida, kui kauaks senisel kujul bussiliiklust Hiiumaal jätkub.

Tollane aastane reisjate number oli kuskil 90 000 ringis. Nüüd kasutab aastas maakonnaliini üle 130 000 reisija aastas ja see on märkimisväärne kasv.

Olukord on nüüdseks lahedam ja Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik on saanud isegi uusi liine ja liinilõikusid lisada.

Keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson sai tasuta bussisõidu eest kõvasti nahutada. Tegelikult oli ta õigus…

Jah, raha tulebki maksumaksja taskust. Aga ometi on see üks konkreetne asi, mida tehti maainimeste heaks ja kohutavalt suureks kasvanud regionaalse ebaõigluse vähendamiseks.

Ka on see samm keskkonna heaks. Kui kasvõi mõni autoomanik jätab mõne sõidu tegemata ja eelistab bussi, sattub õhku vähem heitgaase. Kindlasti pole see väiksem panus kui jätta kilekott ostmata.

16. juuli 2019