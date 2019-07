Ohutuspäev jõudis sadadeni

TS Laevad

Kümmekond politseinikku ja vabatahtlikku merepäästjat tutvustasid sadadele laevareisijatele lihtsaid mereohutuse reegleid ja õpetasid, kuidas päästevesti selga panna.TS Laevad pidas reedel parvlaeval Tiiu päästevestide kasutamisele suunatud mereohutusepäeva. Külla oli kutsutud politseinikud ja vabatahtlikud merepäästjad, kes viie rahvarohke laevareisi ajal esitlesid päästeveste.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: mereohutus, Merepääste, päästevestid