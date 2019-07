Novembrist kuuleme Elmarit

Kõik praegu kehtivad raadioteenuste tegevusload aeguvad 16. novembril ja siis hakkavad kehtima viieaastaseks perioodiks väljastatud uued load. Uus saatejaam, mida novembrist Hiiumaal kuulata saab, on Raadio Elmar.

Varem said mandrile sõitvad hiidlased Elmari oma autoraadiosse kuskil Taebla kandis. Bussijuht, kes seda võimalust tihti kasutab, oli lisanduvast võimalusest kuuldes rõõmus: “Elmari muusika sobib minuealistele ja seal kuuleb ikka eesti keelt ka.”

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet andis konkursi korras välja 28 uut raadioteenuse osutamise tegevusluba, millele esitati kokku 34 taotlust.

Välja anti 14 üleriigilise raadioteenuse, 13 regionaalse raadioteenuse ja üks rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusluba. Üks taotleja jäi ka loata.

Radio Mania taotles sama sagedust, mida praegu kasutab Rock FM. Ameti sideosakonna juhataja

Oliver Gailan ütles ERR-ile, et üheksaliikmeline konkursikomisjon leidis, et Radio Mania kava ei kõneta laiemat rokipublikut.

Uue konkursiga paljude raadiojaamade levialad laienevad, ühegi raadiojaama leviala ei vähenenud.

Uued sagedused lisanduvad 17. novembrist ja kehtivad viis aastat.

Sildid: Raadio Elmar, saatejaam, tegevusload