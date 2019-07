Neitsov ja Murutar toovad “Valgust hinge”

Päeva rosin

“Ükskõik kui kaugel kodust olla, siis kosutav on teada, et Läänemere kaldal on üks maa, turvalise mesipuu maa, mille poole lennata.”

Välismaal elav eestlane Triin Tõnurist ütleb, et alles Torontos elades on talle pärale jõudnud kui väärtuslikku kultuuri-pärandit me elus hoiame. EPL 4. juuli 2019