Monika Ild astus kiirrongilt maha

erakogu

Hiiumaa kiirabi­brigaadi juht Monika Ild jättis töö Tallinna kiirabis ja on tehtud vahetuse üle õnnelik.“Linnas oled nagu kiirrongi peal, aga siin sõidad hobu­rakendiga,” võrdleb ta töötempot Tallinnas ja Kärdlas.Meditsiiniõe haridusega Monika Ild (40) töötas 20 aastat Tallinna kiirabis ja omab ka koolitaja kutset. Nüüd on ta koos perega kodusaarel tagasi ja pole otsust kordagi kahetsenud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kiirabi, monika ild