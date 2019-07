Metsa minnes teavitage plaanist oma lähedasi

Käes on kõige magusam marja- ja seenekorjamise aeg. Mida tuleks korilasel metsa minnes oma ohutuse tagamiseks meeles pidada?Näpunäiteid ohutuks metsas­käiguks jagas Kärdla piirkonna­politseinik Katre Nõmmerga koos ajakirjanikuga metsas jalutades.Kõige tähtsam on tema sõnul enne metsaminekut sellest oma lähedastele teada anda.





