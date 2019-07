Mereriik Hiiumaa

Üha enam on Kärdla (aga ka teiste Hiiumaa asulate) tänavatel näha noori vanemaid lapsevankriga jalutamas. Paljud neist on peale lapse sündi kolinud tagasi kodusaarele, osad on uued tulijad.

Päris palju on kuulda mandrile kolinud noorte seas, et küll tuleks tagasi, kui oleks tööd ja võimalusi.

Kõigi nende üle on siiralt hea meel. Läheks neil siin hästi! Jääks nad meile päriselt!

Meie tänane esiküljelugu räägibki Kaia Adelmanist, kes tuli kodusaarele tagasi peale laste sündi ja kohe, kui siin töökoha sai.

Hiiumaal on tõepoolest mõnus lapsi kasvatada, sest siin on turvaline ja rahulik keskkond. Igas osavallas on koolid-lasteaiad. See tähendab, et enamasti ei pea lapsevanemad läbima pikki, et last kooli või lasteaeda viia ja tuua.

Natuke murelikuks teeb ehitushindade kallinemine – kas ikka saame selle raha eest uue kooli, lasteaia, spordikeskuse ja kõik muu, mida soovime?

Ka huvihariduseks on osavallad, aga ka vabatahtlikud, häid võimalusi loonud ja loomas. Nii pingutatakse mitmel pool saarel, et taas ellu äratada kunagi nii populaarne purjetamisõpe. Ka täiskasvanuid õpetatakse purjetama ja meelitatakse Kärdla Purjutuurile.

No ja homme jõuab Kärdlasse meeleolukas Muhu väina regatt, kuhu hiidlastel on välja panna koguni kaks suurt avamerepurjekat! Ja meil on ju HiiuIngel ja Lisette, Meeri ja Dolly ja palju teisi ilusate tüdrukunimedega laevu, pisike parv Optimiste ja mõned Zoomid ja Laserid. Tuleks veel mõned kõvemate paberitega purjetamistreenerid…

Niimoodi tasapisi taastub suure mereriigi, Hiiumaa au ja hiilgus.

