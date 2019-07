Meditsiinitehnika uueneb, aga arstid…

Hiiumaa haiglal on rõõmusõnumeid. Äsja sai haigla sünnitusosakond uue kardiotokograafi ja juba töötab uus röntgeniaparaat.

Haigla juhatuse liige Tõnis Siir ütles, et uus röntgen on üks samm haigla seadmete koondamisel diagnostikakeskuseks. Paari aasta pärast algab haigla juurde rajatava tervisekeskuse ehitus. See ehitatakse haiglaga sisuliselt kokku ning siis on diagnostikaseadmed ka perearstidel n-ö käeulatuses. Patsientidest rääkimata.





