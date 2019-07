Männaka mahelauda tee saab tolmuvabaks

Aprillis tegi Hiiumaa vald maanteeametile ettepaneku teha tolmuvabaks Männaka mahelauda esine tee – augustis saab 670meetrine teelõik pinnatud.

Lahenduse leidmiseni kulus maanteeametil seega vaid neli kuud. Lisaks maanteeameti algsetele plaanidele ehitatakse augusti esimeses pooles tolmuvaba kate Valgu–Lelu–Leemeti tee 670 meetri pikkusele lõigule OÜ Männaka mahelüpsi­lauda juures.





Sildid: maanteeamet, männaka, tee, tolmuvaba