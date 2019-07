Lühemad järjekorrad meelitavad Hiiumaale sõidueksameid tegema

erakogu

Mandril ulatuvad nii A- kui ka B-kategooria sõidueksamite järjekorrad paari kuuni. Hiiumaal on need aga märksa lühemad ja meelitavad mujalt Eestist siia eksamit sooritama tulema.Maanteeameti andmeil on näiteks üle poolte ehk 54,55 protsenti A-kategooria eksami sooritajaid Harju maakonnast ja 45,45 protsenti Hiiu maakonnast.





Sildid: sõidueksamid