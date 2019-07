Lapsed lõikasid linnapargi uue mänguväljaku linti

Päeva rosin

“Selle kirjelduse alusel ei usu ma väga, et hunt nii käituks. Saan tuua paralleeli põhja-naabrite soomlaste juurest, kus on selliste juhtumite puhul olemas kindel käitumise reeglistik. Ka siin oleks pidanud võtma haavast DNA proovi, mille alusel saaks hiljem väita, et tegu oli hundiga. Sarnaste juhtumite puhul Soomes on neist enamus osutunud valeteadeteks ja esialgsed hundid on kõik osutunud koerteks. Faktid pole selliseid juhtumeid kinnitanud. Seepärast suhtuksin ka Hiiumaa juhtumisse skepsisega, sest ainsaks tõendiks on hetkel kannatanu enda jutt. Hunt võib vahel puuris olles inimest rünnata. Aga niimoodi koduõuel – väga raske uskuda.”

Keskkonnaagentuuri hundispetsialist Marko Kübarsepp, ERR 25. juuli 2019.