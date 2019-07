Langesid kaks Käina viimast paplit

Helja Kaptein

Käinas Hiiu maantee ääres kasvas erinevail andmeil kuni kuus vana-kõrget-jämedat paplit. Eelmisel nädalal langes neist viimane, jättes püsti vaid jämeda tüve paari turritava oksajupiga.Praegune Eesti looduskaitse seltsi auliige Maie Jeeser rääkis, et Tallinna botaanikaaia töötajad käisid pärast 2000. aastat Hiiumaal inspekteerimas ja nentisid, et saarel on veel säilinud musti papleid. Neid istutati haljastuseks tööstusrevolutsiooni perioodil 1870–1914. Sellest ajast pärinevad ka Käina paplid.





Sildid: Käina, paplid