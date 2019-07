Korraldaja: Turniir jätkub kuni mängijad tulevad

Hiiumaa maakonnalehe võrkpalliturniir toimub tänavu augusti algul juba 62. korda.Nõukogude Hiiumaa algatatud ja praegu Hiiu Lehe hoida rahvaturniir on jäänud ainsaks nii pika traditsiooniga turniiriks nais- ja meeskondadele. Väga paljud teised on kahanenud kutsetega võistlusteks või muutunud segavõistkondade turniirideks. Hiiumaa turniiri traditsiooni on aga suudetud hoida läbi pikkade aastate.





