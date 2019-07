Konkursivissid kasvavad Viiril

erakogu

Olav Ellermäe punast tõugu lehmad on 13 aastat osalenud konkursil Saarte Viss ja toonud ka auhinnalisi kohti.Juuni lõpus valiti Eesti põllumajandusmuuseumis 30. korda Eesti kaunimad piimalehmad. Hiiumaalt sel võistlusel keegi ei osalenud. Konkursivissid aga kasvavad Emmaste kandis Hiiu Õunakasvatuse OÜ peremehe Olav Ellermäe hoole all.





