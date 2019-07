Kas metsafirma tüssab hiidlasi?

Mitmed Hiiumaa ettevõtjad väidavad, et OÜ Rezer on neile võlgu tehtud tööde eest, ettevõtja ise kinnitab, et tegu on laimuga.Martti Vesingi ettevõte OÜ VMV Metsahooldus osutas möödunud aastal OÜle Rezer alusmetsa raie teenust. Küll viivitusega, aga tasu oma töö eest saadi tookord kätte. Seepärast otsustas Vesingi tänavu jaanuaris vastu tulla Imre Lossmannile, kes teeb OÜle Rezer metsameistri teenust ja Vesingi ettevõtet taas appi palus.





Sildid: Martti Vesingi, OÜ Rezer, raie