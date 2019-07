Kas Käina vajab uusi pinke?

Käina alevis on väga vähe pinke, vaid bussipeatustes ja Eelar Pisa nimeline pink kultuurikeskuse juures. Kas on lootust, et edaspidi saab näiteks poest raske toidukotiga tulles ka kusagil jalga puhata?

Vastab Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg: “Plaanis on sügisel Käina kooli juurde püstitada bussipaviljon, kus on ka pink. Tuuletorni ees ja kõrval saab sügisel olema samuti kuus pinki. Kooliparki on plaanis igal aastal hakata lisama uusi pinke. Hiiu maantee äärde pole praegu plaanis uusi pinke lisada, kuna see ala ootab suuremat rekonstrueerimist aastal 2021. Kodanike soovi valguses on ehk tõesti mõistlik lisanduva kergliiklustee äärde ka mõned uued istepingid planeerida.”

