Kärdlas registreerus rekordarv selgeid grupijuhte

Kuku raadio, liiklusjärelevalvekeskus ning politsei- ja piirivalveamet kutsusid ka tänavu peoseltskondi valima endi seast aegsasti selge grupijuhi, kes jaaniajal vaataks sõprade järele ja hoolitseks, et need purjus peaga rooli ei istuks. Kärdla oli üks 11 linnast, kus sai selgeks grupijuhiks registreeruda ka kohapeal. Seda võimalust kasutas Hiiumaal rekordarv inimesi, kokku 66. Mullu oli Hiiumaal registreerujaid 62 ja näiteks 2017. aastal vaid 45.

“Viimase viieteist aasta põhjal võib öelda, et Rakveres ja Kärdlas tehti sel aastal senini parim tulemus kohapeal registreerujate hulgas,” märkis kampaania turundusjuht Katrin Tust.

Tust tõi võrdluseks ka Kuressaares registreeritute arvu: nende rekord oli 2017. aastal, kui registreerus 102 selget grupijuhti.

Kohapeal oma nime kirja pannud huvilistele lisas nädalane veebiregistreerumine seekord 956 nime ehk 201 rohkem kui mullu. 23 aastat kestnud kampaania on toonud igal aastal kokku ligi 3000 kainet ja hoolivat autojuhti, kes on valmis ka teisi turvaliselt sõidutama.

Sildid: Selge Grupijuht