Kaheksa üksikobjekti jäävad riikliku kaitseta

Keskkonnaamet plaanib vaadata üle kaitsealused loodusobjektid ja osa neist kaitse alt välja jätta – Hiiumaal on nendeks kaheksa üksikobjekti ja võib olla ka üks park.

Hiiumaa loodusemehe Joann Kallase (1911–1999) algatusel 1962. aastal kaitse alla võetud Heistesoo kased kasvasid tema sünnikodu, Soosaare talu õuel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: keskkonnaamet, loodusobjektid