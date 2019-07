Kagadze sai betoonile serdi

Nädal tagasi sai osaühing Kärdla betoon kätte tootmisohje sertifikaadi ja esimest korda tehakse saarel betooni, mida saab kasutada kõrgemate nõuetega ehitusobjektidel.Ettevõtte juhatuse liige Martin Kagadze rääkis, et kogu tootmine vastab nüüd Eestis kehtestatud tootmisstandarditele ja sertifikaat annab võimaluse osaleda ka riigihangetel.





