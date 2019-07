Jälgige oma tervist: entsefaliiti haigestus veel üks inimene

Juuli keskel haigestus Hiiumaal entsefaliiti kolm last, kes nüüdseks tervenenud. Lisandunud aga on veel üks entsefaliidijuhtum.

Terviseametist öeldi eile, et nende andmetel on haigestunud veel üks sama talu kitsepiima joonud mees, kes on praegu haiglaravil. Üks entsefaliidikahtlus kinnitust ei leidnud ja ühe kohta pole veel laboratoorset kinnitust.

“Piima joonud inimestel soovitame jälgida enda tervist ja sümptomite tekkimisel pöörduda kiiresti perearsti poole ning teda kindlasti informeerida, et tarvitati kitsepiima,” ütles terviseameti peaspetsialist Kai Raska. “Mida varem raviga peale hakatakse, seda tulemuslikum see on,” lisas ta.

Lepaniidi talu perenaine Kaire Vannas palus, et kõik, kes tarbisid nende talu piima juuni viimase nädalal ja juuli alguses, laseksid end kiiresti kontrollida juhul, kui neil on haigussümptomid ja kui nad on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimata.

Vannas nentis, et risk entsefaliidinakkust saada on toor-piima, ka lehmapiima juues alati olemas. Tema soovitas piima kindluse mõttes ise pastöriseerida, kuigi kuumutades kaotab kitsepiim palju oma väärtusest.

Kulgeb kahes faasis

Kliinik.ee kodulehel on kirjas, et puukentsefaliidi peiteperiood kestab 2–28 päeva, harilikult 7–14 päeva. Mida lühem on peiteperiood, seda raskem on üldjuhul haiguse kulg.

Haigus kulgeb tihti kahefaasiliselt. Algus võib olla tagasi-hoidlik – esineb kerge palavik, halb enesetunne, peavalu, lihasevalud, iiveldus, isutus, seedehäired, ülemiste hingamisteede katarri nähud. Nädala jooksul need kaebused kaovad, haige paraneb.

Ühel kolmandikul nakatunutest tekib kahe kuni kaheksa päeva jooksul, vahel ka kuni 20 päeva hiljem, uus kehatemperatuuri tõus, kaasneb tugev peavalu, iiveldus, oksendamine, valguskartus, kuklakangestus, uimasus ja üldine halb enesetunne, kujuneb välja peaaju- ja ajukelmepõletik.

Puukentsefaliidi vastu puudub spetsiifiline ravi, haigust ravitakse sümptomaatiliselt.

Puukentsefaliidi vastu aitab vaktsineerimine.

Sildid: entsefaliit, Kitsepiim