Jahtklubile Dago kuld ja hõbe

Janis Spurdzins

Hiidlaste jaoks lõppes tänavune “purjetajate laulupidu”, igasuvine suursündmus, Eesti vanim ja suurim purjetamisvõistlus Muhu väina regatt suurepärase tulemusega.Esimest korda Muhu väina regati 62aastases ajaloos jagasid suurimate avamerejahtide poodiumikohti Hiiumaa jahtklubi Dago alused – kuldmedalid Olympicu meeskonnale ja hõbedad Postimees meeskonnale.





Sildid: Muhu Väina regatt