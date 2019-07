Jaanus Valk kohtus Jaanus Valguga

Eelmisel esmaspäeval saabus Hiiumaale mees nimega Jaanus Valk (53). Ei, mitte endine Kõrgessaare vallavanem, vaid sama nime kandev mees Vändrast. Tuli ta siia sugulasi otsima, kuid ühtlasi soovis tutvuda ka mehega, kellega nime jagab.Kohtusime Jaanus Valguga, selle Vändrast tulnuga, pühapäeva hommikul Kärdlas Gahwa kohvikus, kuhu ta saabus bussiga Tohvrilt.





