Hundirünnak!

Eile levis üle Eesti kulutulena uudis, et Hiiumaal Tahkunas ründas hunt koduuksel naist, kes hundi eest põgenenud koera tuppa laskis.

Asjaosaline kinnitas Hiiu Lehele, et ründajaks oli loom, kes tema koera järel jooksis, ilmselt hunt. Koeral tema sõnul vigastusi ei olnud.

Juhtunu kohta on kaks arvamust. Jahimehed usuvad, et tegu oli hundiga. Hundiuurijad ütlevad, et hunt nii ei käitu.

Keskkonnaministeerium on lubanud juhtumit uurida.

Igal juhul kummaline juhtum. Pole ju praegu talv, mil hundid näljaga koduõuelt koera püüdma tulevad. Või oli siis tõesti tegemist nii vana loomaga, kes muudmoodi saaki kätte ei saa?

Igal juhul hirmus juhtum ja hirm juba levib. Juba küsitakse, kas Hiiumaal on palju hunte? Kas hunti on nähtud ka sealkandis, kus küsija suvekodu?

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu kinnitas, et kuigi arvukuse hindamisel on erinevaid arvamusi, siis mingit drastilist hundi arvukuse kasvu sel aastal pole olnud.

Tavaliselt hunt ju pelgab inimest ja naljalt me teda metsas ei näe. Nii et julgesti võib tulla suvekodusse, minna metsa mustikale või hulkuda niisama.

26. juuli 2019